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Türkiye
AA 27.07.2023 16:01

Kargoları fırlatarak araca yükleyen çalışanların iş akdi feshedildi

İstanbul'da, bir kargo firmasının şubesi önünde kolilerin fırlatılarak, araca yüklenmesine ilişkin görüntülerde yer alan 3 çalışanın iş akdi feshedildi. Ayrıca, 3 işçi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kargoları fırlatarak araca yükleyen çalışanların iş akdi feshedildi

Görüntülerin geçen hafta bu firmanın Metris şubesi önünde yaşandığı ve kayıt altına alındığı belirtildi.

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, 3 işçinin şubedeki kolileri araca yüklerken elden ele vermek yerine hızla fırlatması yer alıyor.

Firma yetkilileri görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yaptıkları inceleme sonucunda 3 çalışanın iş akdini feshetti.

Bir Alman lojistik firması ile alınan birleşme kararının tanıtım dönemine denk getirilen bu görüntülerden üzüntü duyduklarını ifade eden yetkililerin "mala zarar verme, ticari itibarı zedeleme, hizmet nedeni ile görevi kötüye kullanma" nedeniyle işçiler hakkında suç duyurusunda bulundukları ifade edildi.

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