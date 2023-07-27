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Türkiye
AA 27.07.2023 19:58

İstanbul'da orman yangını

İstanbul Silivri'de anız yakımı sırasında alevler ormanlık alana sıçradı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İstanbul'da orman yangını

Küçük Sinekli Mahallesi'nde, anız yakımı sırasında alevler ormanlık alana sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yaklaşık 10 hektar ormanlık alanda etkili olan yangının söndürülmesi için bölgeye Silivri ve Tekirdağ Büyükşehir belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, helikopterin de destek verdiği çalışmalar sonucu daha geniş alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ardından alanda soğutma çalışması yapıldı.

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