İstanbul'da orman yangını

Küçük Sinekli Mahallesi'nde, anız yakımı sırasında alevler ormanlık alana sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yaklaşık 10 hektar ormanlık alanda etkili olan yangının söndürülmesi için bölgeye Silivri ve Tekirdağ Büyükşehir belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, helikopterin de destek verdiği çalışmalar sonucu daha geniş alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ardından alanda soğutma çalışması yapıldı.