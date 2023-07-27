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Türkiye
AA 27.07.2023 20:32

Şırnak'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Şırnak'ta kamyonet ile tır çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Şırnak'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İ.B. idaresindeki kamyonet, Şırnak-Cizre kara yolu 7. kilometresinde, H.E. yönetimindeki tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan kamyonetteki E.B. ve 5 aylık bebek K.B. ile araç sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 aylık bebek K.B, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

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Şırnak Trafik Kazası
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