Konya'nın Karatay ilçesindeki Son Birlik Sanayi Sitesi yanındaki hurdalıkta iki plastik atık deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Pazar günü olması dolayısıyla depoda kimsenin olmadığı öğrenildi.