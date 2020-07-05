Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da atık toplama deposunda yangın
[Fotoğraf: DHA]
Konya'daki hurdalık sanayi sitesinde plastik atık toplama deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Konya'nın Karatay ilçesindeki Son Birlik Sanayi Sitesi yanındaki hurdalıkta iki plastik atık deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Pazar günü olması dolayısıyla depoda kimsenin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Konya yangıni yangına müdahale Konya depo yangınıSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 15:48
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