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Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.15'te merkez üssü Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 6,98 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Elazığ'da deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde de saat 05.40'ta 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 9,58 kilometre olarak kaydedildi.
Etiketler: Konya Emirgazi deprem afad depremSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 07:46
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