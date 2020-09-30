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Beylikdüzü'nde fabrika deposunda yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Beylikdüzü'nde Beysan Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı tekstil fabrikasının alt katında bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri de olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı.
[Fotoğraf: AA]
Kimsenin yaralanmadığı olayda, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: İstanbul Beylikdüzü fabrika deposunda yangınSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 03:41
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