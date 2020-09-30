Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak’taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, 8 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 13 örgüt üyesini yakaladı.
[Fotoğraf: AA]
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: terör örgütü DEAŞ operasyon istanbul operasyonSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 06:11
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