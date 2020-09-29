Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi
Konya'nın Ereğli ilçesinde oluşan toz bulutu, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde akşam saatlerinde oluşan toz bulutu, şehir içindeki görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle trafikte aksamalara yol açtı.
Rüzgarın da etkisiyle çöp konteynerleri yola savruldu.
Evlerin üzerinden geçen toz bulutu nedeniyle dışarıdaki vatandaşların evlerine girdiği görüldü.
Etiketler: Konya Ereğli Toz bulutuSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 23:47
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