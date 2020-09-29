Haber Giriş: Kaynak: AA
Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Afyonkarahisar merkezli Uşak ve Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 1'i muvazzaf 4 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "gizli sorumluları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli arandıkları tespit edilen 1'i muvazzaf, 3'ü "askeri okullardan ilişiği kesilen" 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ç.D. ve F.K. Uşak'ta, B.U. ve muvazzaf L.G. ise Ankara'da gözaltına alınarak Afyonkarahisar'a getirildi.
Etiketler: afyonkarahisar FETÖ operasyonuSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 21:56
Son Haberler
- 23:01
- 22:47
- 22:39
- 22:42
- 22:28
Sıradaki Haber
Konya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz