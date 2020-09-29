Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "gizli sorumluları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli arandıkları tespit edilen 1'i muvazzaf, 3'ü "askeri okullardan ilişiği kesilen" 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ç.D. ve F.K. Uşak'ta, B.U. ve muvazzaf L.G. ise Ankara'da gözaltına alınarak Afyonkarahisar'a getirildi.