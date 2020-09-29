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Terör örgütünde çözülme sürüyor: 1 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1 terör örgütü mensubunun Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütünden kaçışlar hızlandı.
Bu kapsamda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla Suriye’de faaliyet yürüten 1 örgüt mensubu daha bugün Mardin’de Hudut Birliğine teslim oldu.
Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 171’e yükseldi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 21:08
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