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Altun’un evini fotoğraflayan CHP’li Özçağdaş’a 2 suçlama yöneltildi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin izinsiz fotoğrafının çekilmesi ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Fotoğrafı çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın dosyası 2 ayrı suçlamayla uzlaştırma büroya gönderildi.
İletişim Başkanı Altun'un evinin izinsiz fotoğrafının çekilmesi ile ilgili soruşturmayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyordu.
Savcılık fotoğrafı çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş hakkında “Özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etme” ve “ Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından işlem yaptı.
Özçağdaş’ın dosyası uzlaştırma büroya yönlendirildi.
Uzlaşma sağlanamazsa Özçağdaş hakkında iddianame düzenlenecek.
Savcılık CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ise takipsizlik kararı verdi.
Etiketler: Fahrettin Altun chp üsküdar Suat ÖzçağdaşSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 23:25
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