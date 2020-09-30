Haber Giriş: Kaynak: AA
Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusunda yangın
[Fotoğraf: AA]
Başkentte, Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusunda bulunan işletmede çıkan yangın söndürüldü.
Ankara Ulus'taki tarihi Hacı Bayram Veli Camii'nde saat 02.43'te üç katlı bir işletmenin teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, avluda bulunan iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Can kaybının yaşanmadığı olayda, itfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları ve duman tahliyesi devam ediyor.
İşletmenin teras katının kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Hacı Bayram Veli Camii yangın ankara yangınSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 04:31
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