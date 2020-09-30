Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da 3,6 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 05.40'ta 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 9,58 kilometre olarak kaydedildi.
Etiketler: son dakika sivrice deprem elazığ deprem afad depremSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 06:07
Son Haberler
- 05:26
- 05:07
- 04:54
- 04:31
- 06:13
Sıradaki Haber
Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusunda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz