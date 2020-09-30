Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 05.40'ta 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 9,58 kilometre olarak kaydedildi.