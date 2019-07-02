Konya merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensubu askeri personel ve bu personelden sorumlu olduğu tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Polis ekipleri tarafından başlatılan operasyon devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber