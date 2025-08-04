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Türkiye
AA 04.08.2025 23:37

Konvoy yaparak trafiği engelleyen 9 sürücüye ceza

İstanbul Bayrampaşa'da konvoy yaparak trafiği tehlikeye düşüren 9 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Konvoy yaparak trafiği engelleyen 9 sürücüye ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Ağustos'ta bir grup aracın Avrupa otoyolunda konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen C.Ç, M.A, Ş.E, E.D, E.A, E.D.T, E.U, E.İ ve A.Ü. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "konvoy halinde araç kullanmak", "trafik işaretlerine ve kurallarına uymamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Ayrıca yolu kapatan araç sürücüleri E.A, E.D.T, M.A, Ş.E, E.D, E.U. ve A.Ü. hakkında trafikte yaptıkları tehlikeli hareketler nedeniyle "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

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İstanbul Trafik Polis
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