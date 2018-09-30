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Konuşurken cep telefonunu çaldılar

Adana'da 19 yaşındaki genç, cep telefonuyla konuşurken hırsızların hedefi oldu. Gencin elinden telefonunu kapıp kaçan bisikletli 2 hırsıza ev hapsi verildi.

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Konuşurken cep telefonunu çaldılar

Adana'da bir kişinin cep telefonunu konuştuğu sırada elinden alıp kaçtığı ileri sürülen iki şüpheli, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde 19 yaşındaki Ali A, sokakta cep telefonuyla konuştuğu sırada yanına bisikletli iki kişi yaklaştı.

Şüpheliler, Ali A'nın telefonunun elinden alıp olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.

Ekipler, bölgedeki bir evin güvenlik kamerasından zanlıların eşkalini tespit etti.

15 yaşındaki M.B ile 20 yaşındaki A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ev hapsi kararıyla salıverildi.

Kaynak: AA

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