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Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Marmara Bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece azalacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge geneli, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Gece saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklenen rüzgar ile kuvvetli yağış sonucu yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

Kaynak. AA

Etiketler: Marmara Bölgesi, gök gürültülü sağanak
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