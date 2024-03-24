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Türkiye
AA 24.03.2024 14:11

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 14 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 14 yolcu yaralandı.

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 14 yaralı

Bursa-Eskişehir kara yolunun Poyra köyü mevkiinde seyreden S.C. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüste yaralanan 14 yolcu, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, hasarlı otobüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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