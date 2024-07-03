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Türkiye
AA 03.07.2024 12:18

Kontrolden çıkan tur midibüsü direğe çarptı: 15 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan tur midibüsü direğe çarptı. Yaşanan trafik kazasında 2'si ağır toplam 15 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan tur midibüsü direğe çarptı: 15 yaralı

Antalya Havalimanı'na çoğunluğu Rusya ve Belarus uyruklu olan turistleri taşıyan Ş.Ç. idaresindeki tur midibüsü, D-400 kara yolu Demokrasi Bulvarı'ndaki köprülü kavşak girişinde kontrolden çıkarak yön levhası direğine çarptı.

Kazada sürücü ile aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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