Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 03:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik çıkışında meydana geldi.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, Gemlik Serbest Bölge çıkışında yol kenarındaki bariyere çarparak takla attı.
Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar Bursa Şehir Hastanesi ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Bursa
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