Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 02:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gazipaşa'da orman yangını başladı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi.
Küçüklü ve İnceiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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