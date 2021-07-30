Esenkent-Bahçeşehir Yolu üzerinde balık restoranı olarak faaliyet gösteren bir binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, iş yerinin yan tarafında bulunan fidanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın mahallinde güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşların ardından söndürülen yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.