Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir- Avanos karayolunda meydana geldi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.