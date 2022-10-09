Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan otomobil dereye devrildi: 4 yaralı
İstanbul Maltepe'de kontrolden çıkarak Çamaşırcı Deresi'ne devrilen otomobilde yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Fındıklı Mahallesi'nde seyreden bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Çamaşırcı Deresi'ne devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken çevredekilerin ihbarının ardından itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.
İtfaiyenin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekibine teslim edilen yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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