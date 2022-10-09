Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 15:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Artvin'i sağanak ve dolu vurdu: Yollar çamurla kaplandı
Artvin Yusufeli’nde sağanak ve dolu etkili oldu. Yağışın ardından dereler taştı, yollar çamurla kaplandı.
Artvin’de etkili olan yağışlar Yusufeli ilçesinde dolu şekilde devam etti. İlçe merkezinde 15 dakika süren dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza büründü.
İlçede dolu yağışı yerini şiddetli yağmura bırakınca, taşan dereler heyelana neden oldu. Cadde ve sokaklar yağmur ve çamur sularıyla kaplandı.
Ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalarına başlarken, yüksek köylerde kuvvetli yağışın devam ettiği ve sel riskin olduğu belirtildi.
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