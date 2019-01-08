Türkiye
Kontrolden çıkan kamyon apartman bahçesine devrildi
08 Ocak 2019 Salı 21:46 - Son Güncelleme 08 Ocak 2019 Salı 21:46
Niğde'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kamyon, apartmanın bahçesine devrildi.
Şehir merkezinde Hızır A. yönetimindeki kamyon, merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde yokuş aşağı ilerlerken, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
Bir apartmanın bahçesine devrilen kamyonun şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: AA
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