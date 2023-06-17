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Türkiye
İHA 17.06.2023 15:24

Kontrolden çıkan cip pastaneye daldı

İstanbul Çekmeköy’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği lüks cip bir pastaneye daldı.

Kaza, Çekmeköy’de Mimar Sinan Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde saat 14.15 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre Evrin Ergen isimli sürücü, aracını park etmek isterken yol kenarındaki pastaneye daldı. Pastanede o anda müşteri bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi.

Cipin sürücüsü kadın ile Nurcan Yılmaz, Çoşkun Demir, Zehra İğnem, Engin Akyol isimli pastane çalışanları da kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Cip olay yerine gelen vinç le pastaneden alındı.

Pastanenin işletmecisi Ensar Demirci, "Bayan müşterimiz park için yanaşıyor. Önce yavaşlıyor sonra fren yerine gaza basınca buradan kaldırımı aşıp içeri giriyor. Çalışan personel vardı 4 5 kişi. Tam vardiya başlamamıştı. Kıl payı ufak tefek sıyrıklarla kurtardık. 10, 15 dakika öncesinde buralarda masalar hep doluydu. En büyük şansımız buranın boşalmış olmasıydı. İçeride iki müşteri vardı onlar da ufak tefek sıyrıklarla atlattı" dedi.

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