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Türkiye
AA 17.06.2023 15:07

İstanbul'da tehdit videosu paylaşan yabancı uyruklular gözaltına alındı

İstanbul Sultanbeyli'de, çektikleri tehdit videosunu sosyal medyada paylaştıkları tespit edilen 2 şüpheliden 1'i hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da tehdit videosu paylaşan yabancı uyruklular gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformunda yayınlanan "Ben Murat Başkan, ben Sultanbeyli oturuyorum, Suriyelilere laf söyleme, akıllı olun..." videolu paylaşım üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, videoda yer alan A.A. ve videoyu çekip sosyal medyada paylaşan şüpheli S.S. gözaltına alındı.

Yüzde 70 zihinsel engelli olduğu tespit edilen şüphelilerden A.A. serbest bırakılırken şüpheli S.S. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve ya aşağılama" suçundan adli işlem yapıldı.

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