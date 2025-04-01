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Türkiye
AA 01.04.2025 07:18

Kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]

İ. K'nin kullandığı hafif ticari araç, Kürtül Mahallesi Kavkut Küme Evleri yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı.

Savrulan araç, uçuruma yuvarlandı.

Araçtan fırlayan İ. E. K., yoldan geçen otomobili durdurarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sürücü İ.K'nin öldüğünü belirleyen ekiplerce yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkartılan eşi M.K. ve oğlu A.K. ile İ. E. K. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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