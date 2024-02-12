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Türkiye
İHA 12.02.2024 06:36

Kontrolden çıkan araç park halindeki 6 otomobile çarptı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Sinem K. idaresindeki araç kontrolden çıkarak sokak arasında park halinde bulunan 6 otomobile çarptı, sürücü yaralandı.

Kontrolden çıkan araç park halindeki 6 otomobile çarptı

Yıldıztabya Mahallesi Köşegen Sokak'ta Sinem K. idaresindeki  otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 6 araca çarparak yan yattı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Sinem K. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hafif yaralanan kadın sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sokak bir süre trafiğe kapandı

Kaza esnasında sokakta bulunan gaz panosun da zarar görmesi nedeniyle İGDAŞ ekipleri olaya müdahale ederek gazı kesti.

Trafiğe kapatılan sokak, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

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