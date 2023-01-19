Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 05:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan araç iş yerine girdi
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkarak bir iş yerine giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Recep Özlü idaresindeki hafif ticari araç, Çarşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Başından yaralanan Özlü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Adnan Menderes Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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