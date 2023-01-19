Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 03:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Belen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin kimliği henüz tespit edilemeyen otomobiller, Belen-Antakya Yolu Orman İşletme Şefliği civarında çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiyi ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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