İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de seyir halindeki minibüs sürücüsünün ambulansa yol vermediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, araç sürücüsünün M.Z.U. olduğunu tespit etti.

Sürücüye, geçiş üstünlüğü bulunan aracın ilerlemesini engellemekten 436 lira, araçları kamunun huzurunu bozacak veya tehlikeye düşürecek şekilde saygısızca kullanmak maddesinden 436 lira olmak üzere, toplam 872 lira idari para cezası uygulandı.

Ambulansta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüs sürücüsünün arkasındaki ambulansa, çalınan uyarı sirenine rağmen, şerit değiştirmeden yol vermediği anlar yer alıyor.