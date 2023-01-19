Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda, cipte bulunan 39 yaşındaki Hındreen Abdullah Salih, 63 yaşındaki Waheda Haedar Jasim, 69 yaşındaki Abdullah Saleh Mustafa yaşamını yitirdi, 75 yaşındaki Chiman Shaheen Khalid ve 45 yaşındaki Ahmed Jalaladeen İbrahim yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Chiman Shaheen Khalid müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.