Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 15:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kömür yüklü tır devrildi, yol bir süre trafiğe kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kömür tozu yüklü tır devrildi. Tırın dorsesinden yola saçılan kömür tozu nedeniyle kapanan Savaştepe- Balıkesir kara yolu, yaklaşık 2,5 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
Savaştepe’de, Balıkesir yönüne giden Harullah Bulut yönetimindeki kömür tozu yüklü tır, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Tırın devrilmesiyle dorsesindeki kömür tozunun yola saçılması sonucu kara yolu trafiğe kapandı.
İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri yolda önlem aldı.
Bölgeye getirilen vinçle dorse kaldırılırken, belediye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla Balıkesir- Savaştepe kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: Trafik
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