Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 15:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi spor tesislerini POMEM adaylarına açtı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, polislik sınavlarına hazırlanan adaylara destek için sosyal tesislerinin kapılarını açtı. Tesislerde adaylar eğitmenler eşliğinde spor elemelerine hazırlanıyor.
Spor salonlarında antrenman yapıyorlar, sahada idman yaparak güç depoluyorlar. Diyarbakır'da polis olma hayali kuran gençler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde yetenek sınavına hazırlanıyor.
Adaylar, 2 saatlik antrenmanlarda parkurlarda elemeler için ter döküyor. En büyük yardımcıları ise spor eğitmenleri.
Spor Eğitmeni Onur Aydın, adayları en iyi şekilde sınava hazırladıklarını söyledi:
"Kendilerinin ölçümlerini alıyoruz. Yağ oranlarına kas oranlarına bakarak onların diyet programlarını hazırlıyoruz. Bu şekilde performanslarını en iyi şekilde yansıtmalarını sağlıyoruz."
[Fotoğraf: TRT Haber]
Parkur ve saha imkanına kavuşan adaylar sınavlara daha iddialı hazırlanıyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
Son Haberler
- 16:10
- 16:02
- 15:35
- 15:37
- 15:54
Sıradaki Haber
İstanbul ve çevresine "kuvvetli yağış" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz