Spor salonlarında antrenman yapıyorlar, sahada idman yaparak güç depoluyorlar. Diyarbakır'da polis olma hayali kuran gençler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde yetenek sınavına hazırlanıyor.

Adaylar, 2 saatlik antrenmanlarda parkurlarda elemeler için ter döküyor. En büyük yardımcıları ise spor eğitmenleri.

Spor Eğitmeni Onur Aydın, adayları en iyi şekilde sınava hazırladıklarını söyledi:

"Kendilerinin ölçümlerini alıyoruz. Yağ oranlarına kas oranlarına bakarak onların diyet programlarını hazırlıyoruz. Bu şekilde performanslarını en iyi şekilde yansıtmalarını sağlıyoruz."

[Fotoğraf: TRT Haber]

Parkur ve saha imkanına kavuşan adaylar sınavlara daha iddialı hazırlanıyor.