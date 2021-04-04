Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de karaya oturan gemi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesindeki limana yanaşmaya çalıştığı sırada karaya oturan Türk bayraklı gemi kurtarıldı.
69 metre boyundaki "Batuhan A" isimli gemi, önceki gün, yük boşaltmak için Karabiga Belediyesine ait limana yaklaştığı sırada karaya oturdu.
Kaptanının çağrısı üzerine giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Türkeli" isimli römorkör tarafından çekilerek bulunduğu bölgeden kurtarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Güvenli bölgeye çekilen geminin sualtı sörvey kontrolleri gerçekleştirilecek.
‘Batuhan A’ isimli gemi, yapılacak çalışmanın ardından yoluna devam edecek.
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