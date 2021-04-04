Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul ve çevresine "kuvvetli yağış" uyarısı
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve çevresi için bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış tahmininde bulundu. Yetkililer, sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yarın akşam saatlerine kadar devam edecek yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir ile Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji İstanbul Yağış Sağanak
Sıradaki Haber
e-Duruşma 535 mahkemede uygulanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz