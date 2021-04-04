Adalet Bakanlığınca uygulamaya koyulan e-Duruşma sistemi, 15 Eylül 2020 itibarıyla teknik altyapısı hazır hale getirilen 535 mahkemede uygulanıyor.

Uygulama, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasına olanak tanıyor ve zaman ile emek tasarrufunun yanı sıra salgın sürecinde mahkemelerde oluşabilecek yoğunlukların da önlenmesini sağlıyor.

Sistem ülke genelinde 96 tüketici, 184 icra hukuk, 32 kadastro, 49 asliye hukuk, 36 sulh hukuk, 40 aile, 86 iş, 8 asliye ticaret ile 4 fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesinde uygulanıyor.

Avukatlar uygulamadan memnun

Sistemi kullanan avukatlar, uygulamanın salgın sürecinde kolaylık sağladığını vurguluyor.

Uygulama hem zamandan tasarruf edilmesini sağlıyor hem de insanlarla teması azaltıyor.

Uygulama öncesinde başka şehirdeki duruşmalara gidip konaklayan avukatlar, bu sistem sayesinde birkaç saat içerisinde duruşmaya girebiliyor.

“Bakanlık, uygulamayı iyileştirmek için avukatlardan görüş alıyor”

Uygulamayı kullanan avukatlardan Mustafa Tolga Tümoğlu, uygulamayla ilgili teknik sıkıntılar yaşanabildiğini ancak Bakanlığın bununla ilgili avukatların görüşlerini aldığını ve uygulamayı iyileştirmek için adımlar attığını söyledi:

"Geçen hafta Bakanlıktan bir hakim bizi arayarak e-Duruşma ile ilgili görüşlerimizi, aksaklık yaşayıp yaşamadığımızı sordu. Açıkçası, Bakanlık nezdinde bunun takip ediliyor olması ve bizim gibi meslektaşların görüşlerinin dikkate alınıyor olması bizim için kıymetli."

Sisteme akıllı cihazlardan bağlanılabiliyor

Sistemi kullanmak isteyen avukatlar, ilk olarak UYAP Avukat Portalı'ndan duruşmalarını sorguluyor ve gerekçesini yazarak e-Duruşma talebi gönderiyor.

Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde, avukat duruşmaya video konferans ile bağlanabiliyor.

Mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlayan duruşmaya bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi akıllı cihazlardan bağlanılabiliyor.