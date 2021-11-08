Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 17:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kol çıkaran kavga kamerada
Çorum'da diş ağrısı şikayetiyle hastanenin acil servisine giden Ali S. ile sağlık çalışanları arasında kavga çıktı. Güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir'in kolunun çıktığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Çorum'da diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen Ali S., kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle tartışma yaşadığı görevli sağlık çalışanlarını cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı.
Hastanede görevli özel güvenlik personelinin de araya girdiği tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavgada araya giren hastanenin özel güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir'in kolu çıktı. Özdemir, aynı hastanede tedaviye alındı.
İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ali S., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Olay, anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Çorum Sağlık Çalışanları
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