Ankara Mamak'ta Sinan B.'nin arkadaşı Mürsel Acar ve Erdoğan Çakmak ile alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan B, yanındaki tabancayla Acar ve Çakmak'a ateş etti.

Acar, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Çakmak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanan Sinan B, ilk ifadesinde kendisini dolandırdığını iddia ettiği Hicabi Çınar'ı da bir hafta önce öldürdüğünü, cesedin Çankaya'da bulunan iş yerinde olduğunu söyledi.

Sinan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.