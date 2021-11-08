Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 kişiyi öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
Ankara'da alacak verecek 2 kişinin ölümü ve 1 kişinin yaralanmasına sebebiyet veren Sinan B. tutuklandı.
Ankara Mamak'ta Sinan B.'nin arkadaşı Mürsel Acar ve Erdoğan Çakmak ile alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan B, yanındaki tabancayla Acar ve Çakmak'a ateş etti.
Acar, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Çakmak hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince yakalanan Sinan B, ilk ifadesinde kendisini dolandırdığını iddia ettiği Hicabi Çınar'ı da bir hafta önce öldürdüğünü, cesedin Çankaya'da bulunan iş yerinde olduğunu söyledi.
Sinan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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