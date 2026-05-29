İHA 29.05.2026 06:54

Kocaeli'yi sağanak vurdu: Ev ve iş yerleri su ile doldu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri, evlerde biriken suyu tahliye etti.

Karamürsel ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Zübeyde Hanım Caddesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı. Özellikle giriş katlarda bulunan iş yerleri ile bodrum katlardaki dairelerde su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tahliye pompaları yardımıyla ev ve iş yerlerinde biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi alarak hem vatandaşların emniyetini sağladı hem de araç trafiğini kontrollü şekilde yönlendirdi.

