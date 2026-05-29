TRT Haber-AA 29.05.2026 03:26

3 yaşındaki kayıp kız çocuğu sağ olarak bulundu

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde 3 yaşındaki kız çocuğu akşam saatlerinde kayboldu. Ekiplerin tüm gece devam eden aramaları sonrası çocuk, kaybolduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede uyurken bulundu.

[Fotograf: AA]

Söbeçimen köyünde yaşayan Aybüke İnce'den haber alamayan yakınları, kayıp ihbarı yaptı.

İhbar üzerine İnce'nin bulunması için Alamettin Yaylası çevresinde jandarma, emniyet, AFAD ve gönüllü ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, çocuğu sabah saatlerinde evine iki kilometre mesafedeki yaylada uyurken buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, tedbir amaçlı Çayıralan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaybolduğu noktaya 2 kilometre mesafede bulundu

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ekipler ve gönüllülerin gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları neticesinde çocuğun sabah saat 06.00 civarında, kaybolduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede sağ bulunduğu aktarıldı.

Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada, "Ailesine ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarına katılan bütün ekiplere de gece boyunca ortaya koydukları özverili ve hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Rabb'im evladımıza sağ salim kavuşmayı nasip eyledi"

Baba Süleyman İnce, kızlarının sağ salim bulunmasından dolayı mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Kızının bulunmasında emeği geçenlere teşekkür eden İnce, şöyle konuştu:

"Babamızı ziyarete geldiğimizde çocuğun bir anda kaybolduğunu öğrendik. Akşam 18.00'den sabah 07.00’a kadar ekiplerle beraber aradık. Ekipler tarafından sabaha kadar arandı. Sabah saat 06.00 sularında bulundu. Rabb'im vatanımızı ve milletimizi daim eylesin. İlk kaybolduğunda Allah’a sığındık. Rabb'imin o çocuğu koruyacağı düşüncesiyle dualarımızı ettik. Yetkililer ve köylülerimizle aramaya katıldık. Kaybolduğunda üzüntülüydük. Bulduğumuzdaki sevinci de anlatamayız.

Sağlık durumu gayet iyi, şu an kontrol amaçlı hastanede. Biz de şimdi ona gidiyoruz, çok mutluyuz. Rabb'im evladımıza sağ salim kavuşmayı nasip eyledi."

