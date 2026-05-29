Bursa'da sağanak: Evleri su bastı, çatı çöktü

Dün akşam saatlerinde Keles ilçesi kırsal Davutlar Mahallesi’nde başlayan sağanak, etkisini artırıp sele neden oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yaklaşık 1 saat süren yağış mahalledeki yaşamı olumsuz etkiledi.

Bazı evleri su bastı, depolama alanı olarak kullanılan yapının çatısının bir kısmı da çöktü. Sel nedeniyle çiftçilerin kullandığı tarım malzemelerinde de hasar oluştuğu görüldü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Selin yaşadığı anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bölgede metrekareye yaklaşık 18 kilogram yağış düştüğü, ileriki günlerde ise yağış beklenmediği bildirildi.

İnegöl'de evleri su bastı

İnegöl ilçesinde dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağış, özellikle ilçeye bağlı kırsal İsaören ve Süpürtü mahallelerinde etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı.

Ekipler tahliye çalışması başlattı

Evlerini ve bahçelerini su basan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Bölgeden çok sayıda su baskını ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bu mahallelere itfaiye ve BUSKİ ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, su baskınlarının yaşandığı evlerde pompalı tahliye çalışması başlattı. Bazı noktalarda tıkanan mazgalların açılması için de iş makineleriyle çalışma yapıldı.

Yağışın zaman zaman etkisini sürdürdüğü bölgede ekiplerin teyakkuza geçtiği bildirilirken, vatandaşlar olası yeni su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.