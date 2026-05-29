DHA 29.05.2026 09:27

Bursa'da sağanak: Evleri su bastı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış, kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

İnegöl ilçesinde dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağış, özellikle ilçeye bağlı kırsal İsaören ve Süpürtü mahallelerinde etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı.

Ekipler tahliye çalışması başlattı

Evlerini ve bahçelerini su basan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Bölgeden çok sayıda su baskını ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bu mahallelere itfaiye ve BUSKİ ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, su baskınlarının yaşandığı evlerde pompalı tahliye çalışması başlattı. Bazı noktalarda tıkanan mazgalların açılması için de iş makineleriyle çalışma yapıldı.

Yağışın zaman zaman etkisini sürdürdüğü bölgede ekiplerin teyakkuza geçtiği bildirilirken, vatandaşlar olası yeni su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

