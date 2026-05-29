Türkiye
DHA 29.05.2026 08:56

Yağmurda kaygan yolda tur otobüsü savruldu: 16 yaralı

Aksaray-Nevşehir kara yolunun 45'inci kilometresinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, tur otobüsünün refüje çarpıp karşı şeride geçtiği kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

İstanbul'dan-Nevşehir'e doğru, Kapadokya gezisine giden Uğur Harnedar'ın kullandığıtur otobüsü, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 45'inci kilometresinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüje çarparak karşı şeride geçti.

Otobüste 45 yolcu, 2 şoför, 1 muavinin bulunduğu kazada 16 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı, diğer yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. 

