Puslu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 29.05.2026 07:23

Su kanalına giren araç takla attı: 2 ölü

İzmir’in Buca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp su kanalına giren hafif ticari araç, takla atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Hakan Karapolat ile araçta bulunan Meliha Acer hayatını kaybetti.

Su kanalına giren araç takla attı: 2 ölü

İddiaya göre gece saatlerinde Buca istikametinden Çeşme yönüne ilerleyen Hakan Karapolat yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki su kanalına girdi. Kanalda bir süre ilerleyen araç, savrulup takla attıktan sonra yol kenarındaki tabelaya çarpıp şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Hakan Karapolat ile bariyerlere savrulan yolcu Meliha Acer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Trafik ve asayiş ekipleri otoyolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan hafif ticari aracın vinçle kaldırılmasının ardından araç içerisinde sıkışan Karapolat'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Savcının incelemesinin ardından Karapolat ve Acer'in cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Kocaeli'yi sağanak vurdu: Ev ve iş yerleri su ile doldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:56
Kocaeli'yi sağanak vurdu: Ev ve iş yerleri su ile doldu
06:29
Kastamonu'da otomobil 50 metrelik uçuruma düştü
06:24
İsrail’den Lübnan’a bayramda 108 saldırı: 28 ölü
03:34
Katil İsrail, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü
08:24
3 yaşındaki kayıp kız çocuğu sağ olarak bulundu
01:06
ABD, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı
SOLOTÜRK’ten İstanbul semalarında fetih provası
SOLOTÜRK’ten İstanbul semalarında fetih provası
FOTO FOKUS
ABD'de Türk lezzetleri tam not aldı
ABD'de Türk lezzetleri tam not aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ