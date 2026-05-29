Dünya
AA 29.05.2026 16:47

Rusya'dan Avrupa'ya "huzurlu uyku sona erdi" mesajı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ile tek taraflı savaşa girdiğini belirterek, “(AB’de) Huzurlu uyku sona erdi.” yorumunu yaptı.

Medvedev, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

AB vatandaşlarının “dikkatli olması” gerektiğini savunan Medvedev, “AB ülkelerinin vatandaşları, yetkililerinizin tek taraflı olarak Rusya ile savaşa girdiğini anlamalısınız. Bu nedenle hiçbir şeye şaşırmayın. Huzurlu uyku sona erdi. Ancak bunun nedenini kime soracağınızı biliyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Romanya Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik gece saldırıları sırasında bir Rus insansız hava aracının hava sahasına girerek apartmana düştüğü ve 2 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ise Rusya’nın Köstence Başkonsolosu'nun “istenmeyen kişi” ilan edildiğini ve Köstence’deki Rus Başkonsolosluğunun kapatılacağını duyurmuştu.

Romanya'da bir apartmana Rus İHA'sı düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Rusya Avrupa Birliği İnsansız Hava Aracı (İHA)
İran Meclis Başkanı Kalibaf: Biz tavizleri görüşmelerle değil füzelerle alıyoruz
