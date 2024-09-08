Açık 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.09.2024 10:00

Kocaeli'nde otomobil belediye otobüslerine çarptı: 1 ölü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolcu alan belediye otobüslerine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nde otomobil belediye otobüslerine çarptı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

D-100 kara yolu İstanbul yönünde seyreden Sinan Y. idaresindeki otomobil, Serdar Mahallesi İSU Genel Müdürlüğü mevkisinde kontrolden çıkarak, durakta yolcu alan belediye otobüslerine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Kocaeli'nde otomobil belediye otobüslerine çarptı: 1 ölü

Sürücü ile araçta bulunan Abdullah Kurmaz, Bayram Yiğit A. ve Kadir İ, Kocaeli Devlet, Seka Devlet ve Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Kurmaz, Seka Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

ETİKETLER
Kocaeli Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:07
Mersin'de 1623 kök Hint keneviri ele geçirildi
12:03
KVKK'dan velilere çocukların kişisel verileri için tavsiyeler
12:04
İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı çift yönlü kapatıldı
11:44
Öğretmen ve veliler el ele vererek okulları yeni döneme hazırladı
11:40
Maden ihtiyacını yerli kaynaklardan karşılama süreci OVP ile hızlanacak
11:34
OVP ile kritik ürün ve teknolojilerin yerli imkanlarla geliştirilmesi hedefleniyor
Narin'in cansız bedeni bulundu
Narin'in cansız bedeni bulundu
FOTO FOKUS
Meta'dan TRT belgeseline skandal sansür
Meta'dan TRT belgeseline skandal sansür
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ