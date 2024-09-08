Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Ali Çalışkan idaresindeki otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Kuruçay mevkiinde, Mehmet Peşen yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, kazada, sürücü Peşen ve yolcu Emir Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü Çalışkan, anne Fatma Çalışkan ve kızı Duru Çalışkan ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Savcının incelemesinin ardından, hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga götürüldü.